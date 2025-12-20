Morre idoso que fez o próprio caixão e escolheu detalhes da despedida

O sepultamento está marcado para este sábado (20), no cemitério do distrito de Itapina. Segundo familiares, Anisio Lordes não vai ser enterrado como desejava, no próprio caixão. A estrutura de papel estragou com o passar dos anos.

A TV Gazeta fez duas reportagens com o artesão. A história do seu Anisio foi contada pela primeira vez em setembro de 2013.

Na época, chamou a atenção ao contar que havia decidido construir o próprio caixão como parte de um ritual pensado por ele mesmo, incluindo músicas gravadas com a própria voz para serem tocadas no velório, o terno escolhido por ele e até o local exato onde gostaria de ser sepultado.