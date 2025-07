Morre Gedelti Gueiros, 93 anos, fundador e presidente da Maranata

Governador Renato Casagrande decretou luto oficial de três dias no Estado do Espírito Santo

O fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, morreu na madrugada deste sábado (05), aos 93 anos. A informação foi divulgada pela igreja nas redes sociais.

O pastor estava internado nos últimos dias, mas a causa da morte não informada no comunicado divulgada pela igreja.

No Instagram, a Maranata compartilhou um vídeo em homenagem à memória do pastor, onde ele faz reflexões sobre a morte. “A vida é um jardim onde as saudades estão plantadas”, diz Gedelti em trecho do vídeo.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do fundador da Maranata.

Governador decreta luto de três dias

No X, o governador Renato Casagrande lamentou a morte de Gedelti e decretou luto oficial de três dias.

“Um homem de fé, que dedicou sua vida ao Evangelho e tocou milhares de pessoas com sua missão. Minha solidariedade a sua família e à Igreja Maranata. Decretarei luto oficial de três dias em sua memória”, escreveu Casagrande.

Com profundo pesar, recebo a notícia do falecimento do Pastor Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata. Um homem de fé, que dedicou sua vida ao Evangelho e tocou milhares de pessoas com sua missão. Minha solidariedade a sua família e à Igreja Maranata. Decretarei luto… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) July 5, 2025

As prefeituras de Vitória, Vila Velha e Cariacica também decretaram luto oficial de três dias pela morte do fundador da Igreja Cristã Maranata.

O vice-governador, Ricardo Ferraço, também prestou solidariedade aos familiares de Gedelti e fiéis da Maranata pela morte do líder religioso. “Amigo, sábio, líder, defensor da família e missionário da fé em nosso estado, no Brasil e no mundo. Momento de tristeza, dor e profunda reflexão”, escreveu.

Quem é o pastor Gedelti Gueiros

Gedelti Gueiros nasceu em Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro, em 19 de novembro de 1931. Ele se mudou ainda criança com a família para Vila Velha, onde iniciou seu trabalho na divulgação do evangelho na década de 60.

Formado em Odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Gedelti atuou como monitor e, posteriormente, como professor assistente na instituição, além de ser o fundador da disciplina Clínica Protética.

Colaborou como cirurgião-dentista da Associação dos Funcionários Públicos do ES (AFPES) de 1959 a 1965 e da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames).

Em novembro de 2022, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) criou uma comenda com o nome do líder da Maranata. A honraria reconhece o papel dos homenageados na propagação da palavra de Deus.

“Tenho a impressão de que Deus está me dando oportunidade para me dirigir a tantas pessoas com uma palavra de gratidão. A vida não se faz isoladamente. Ninguém é ninguém isoladamente. Ninguém vive para si, nem morre para si”, afirmou Gedelti na ocasião.

História da Maranata

A Igreja Cristã Maranata (ICM) foi fundada em 3 janeiro de 1968, em Vila Velha, mas o primeiro culto foi realizado em 1967. O nome foi retirado da Bíblia em alusão à mensagem de que Jesus voltará.

A sede da igreja, que tem orientação religiosa pentecostal, fica no mesmo município onde surgiu. No entanto a congregação conta templos no Brasil e exterior.