Morre Fred Willard, ator de “Modern Family”

Morreu, aos 86 anos, o ator Fred Willard, conhecido por seu trabalho na série “Modern Family”. Seu falecimento ocorreu na última sexta-feira (15) e foi confirmado por sua filha, Hope Willard, neste sábado (16) no Twitter.

Willard ganhou o Emmy de melhor ator convidado em série dramática em 2013, por sua participação em “The Bold and the Beautiful”. Além do seu papel em “Modern Family”, umas das séries mais premiadas dos últimos tempos, ele também participou da série “Castle” e dos filmes “O Melhor do Show” (2000) e “O Âncora” (2004).

reprodução/ABC Fred Willard





































Fred Willard ainda poderá ser visto interpretando o pai de Steve Carrel numa série que deixou gravada chamada “Space Force”. A produção estreia no fim de maio na Netflix.