Morre ex-deputado Carlos Cabalini

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) tem feito comentários em tom de brincadeira sobre o ministro Alexandre de Moraes ser designado para os principais casos com potencial para gerar tensões com o Planalto, segundo divulgou nesta terça-feira (9) a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

As piadas com Alexandre de Moraes começaram após o ministro ser sorteado como relator das ações que pedem mais transparência nos dados sobre a Covid-19 .

Além dessa ação, Alexandre de Moraes também é relator de outros casos que desagradaram o governo, como o inquérito das fake news e a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da PF.