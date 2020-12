Presidência do Uruguai Morre aos 80 anos Tabaré Vázquez, ex-presidente do Uruguai

Morreu na madrugada deste domingo (06), aos 80 anos, o ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez, informou a família e o partido Frente Ampla. O político lutava há anos contra um câncer no pulmão e faleceu em casa.

“Hoje, às 3 horas, enquanto descansava em casa, acompanhado por alguns familiares e amigos, devido a sua doença, faleceu Tabaré. Em nome da família, queremos agradecer a todos os uruguaios pelo carinho recebido por ele ao longo de tantos anos”, postou em seu Twitter o filho do ex-mandatário, Alvaro Vázquez.

Já o Frente Ampla fez três postagens lamentando a morte do político e destacando que ele foi um “exemplo de integridade política e compromisso inquebrável com nosso país e o nosso povo” e que Vázquez “nos impulsionará a continuar seu legado”.

O atual presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, também usou seu Twitter para lamentar o falecimento do político.

“Enfrentou com coragem e serenidade sua última batalha. Tivemos momentos de diálogo pessoal e político que valorizo e que irei lembrar. Serviu seu país e com base no esforço conseguiu objetivos importantes. Foi o presidente dos uruguaios. O país está de luto. Descanse em paz presidente Tabaré Vázquez”, postou.

Vázquez governou o Uruguai por duas vezes. A primeira, entre 2005 e 2010, foi a primeira eleição de um mandatário representante da centro-esquerda desde o fim da ditadura militar. Assim que deixou o cargo, foi sucedido por José “Pepe” Mujica” (2010-2015), e assumiu novamente o posto entre 2015 e 2020 – derrotando Lacalle Pou em 2014.

Os dois líderes ficaram mundialmente conhecidos por políticas públicas progressistas, como a liberação do uso pessoal e recreativo de maconha, o casamento de pessoas do mesmo sexo e a regulamentação do aborto. Além disso, durante seus governos, o Uruguai se manteve em constante crescimento econômico.

Por conta da pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, o velório e enterro serão reservados apenas para amigos e parentes. O corpo será velado na Prefeitura de Montevidéu e será sepultado no cemitério de La Teja, também na capital.