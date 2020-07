Morre a décima vítima de intoxicação da cervejaria Backer

reprodução Cervejaria Backer já causou a morte de dez pessoas por intoxicação

O idoso Marco Aurélio Gonçalves Cotta foi a décima vítima de intoxicação por cerveja da marca Backer. O senhor morreu neste sábado (18), em Belo Horizonte.

Marco Aurélio foi internado em dezembro do ano passado com sintomas da intoxicação e, após um tempo no hospital, ele entrou em coma e estava neste estado desde então.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que a mais recente vítima faz parte do inquérito remetido à Justiça e que o corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de BH. A PM também afirmou que a atuação, neste momento, é do Ministério Público de Minas Gerais.

Após cinco meses de investigações, 11 pessoas ligadas à cervejaria Backer foram indiciadas pela Polícia Civil de Minas Gerais por causa da intoxicação por dietilenoglicol, substância que pode causar insuficiência renal e problemas neurológicos, em cervejas da marca. Entre os crimes estão lesão corporal, contaminação de produto alimentício e homicídio.