Morre a atriz Elizangela, aos 68 anos, no Rio

Atriz deu entrada no hospital após parada cardiorrespiratória, mas não resistiu

Morreu, nesta sexta-feira (3), a atriz Elizangela do Amaral Vergueiro (conhecida apenas como Elizangela), aos 68 anos, em Guapimirim, no estado do Rio. A atriz dera entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello devido a uma parada cardiorrespiratória após ser atendida pelas equipes do SAMU. Houve tentativas de reanimá-la durante o translado e já no hospital, mas sem êxito.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Guapimirim lamentou “a morte da consagrada atriz”. “Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade”, afirma o comunicado.

Elizangela começou a atuar ainda na infância e ganhou fama por atuar em novelas como “Força do querer”, “Senhora do destino” e “Dona do pedaço”, entre outros sucessos.