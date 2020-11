Moro é contratado como diretor de investigações em SP e se afasta da política

Agência Brasil Ex-ministro da Justiça Sérgio Moro

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro foi anunciado neste domingo (29) como diretor-geral pela empresa Alvarez & Marsal em São Paulo. De acordo com comunicado da companhia, Moro vai atuar no setor de disputas, investigações e compliance. As informações são do site JOTA .

A decisão profissional afasta Moro do caminho político que ele vinha trilhando dentro da política. Nos últimos meses, o ex-juiz manteve diálogo com o apresentador Luciano Huck para a construção de uma aliança para disputa das eleições em 2022. Com o anúncio, porém, Moro se afasta, pelo menos por enquanto, de disputar uma corrida eleitoral.

De acordo com nota da Alvarez & Marsal, Moro disse estar “ansioso para desenvolver o legado da empresa de impulsionar a mudança e ajudar os clientes a resolver os desafios atuais enquanto antecipa os futuros”.

Ele ainda teria afirmado que “o modelo integrado da Alvarez & Marsal e a bancada de líderes seniores que anteriormente atuaram em funções governamentais e regulatórias espelha minha experiência e cria uma base sólida para a entrega de soluções em todo o Brasil, América do Sul e internacionalmente”.

A nota foi divulgada hoje, com data de 30 de novembro, mas depois foi tirada do ar, o que sugere que a data de publicação foi errada.