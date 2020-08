Moro diz que STF “favoreceu o condenado” ao reverter sua sentença

Carolina Antunes/PR Primeira-dama Michelle Bolsonaro teve supostos dados divulgados por hackers

Os hackers que fazem parte do grupo Anonymous Brazil vazaram supostos dados da primeira-dama Michelle Bolsonaro na madrugada da terça-feira (25). As informações contém números de telefone, dados de cartões de crédito e endereços residenciais, além da filiação e nome completo da esposa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O coletivo de hackers já havia divulgado dados de outros membros da família Bolsonaro e invadido sites.

Supostas informações pessoais dos filhos do presidente e de ministros do próprio Jair Bolsonaro foram publicados nas redes socais pelo menos grupo.

A Polícia Federal chegou a abrir uma investigação sobre o caso para apurar os fatos.

Até o momento, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre as postagens compartilhadas nas redes do Anonymous a respeito da primeira-dama Michelle Bolsonaro .