‘Morgana do céu’ | Mulher fica presa em cemitério após perder horário; vídeo

Uma visita ao cemitério terminou de forma inusitada para Eliane Cristina de Souza, de 55 anos, em Rondonópolis, município localizado a cerca de 218 quilômetros de Cuiabá.

No Dia de Finados do ano passado, ela acabou ficando trancada dentro do Cemitério Vila Aurora após perder o horário de fechamento do portão.

O caso voltou a repercutir nesta semana depois que familiares compartilharam o vídeo nas redes sociais. Nas imagens, é possível ouvir a frase “Morgana do céu!”, dita por Eliane ao perceber que havia ficado no local após o encerramento das visitas, às 17h.

Em entrevista, a filha dela, Morgana Cristina de Souza, contou que a mãe foi ao cemitério prestar homenagem ao padrasto, Lindomar, conhecido como Lindo, mas não se atentou ao horário de funcionamento.

Após receber o vídeo, a filha tentou contato imediato e, pouco depois, um funcionário do cemitério foi acionado para abrir o portão e liberar Eliane.

VÍDEO:

*As informações são do D24AM

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp