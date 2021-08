Reprodução: Alto Astral Morando sozinha: aprenda um truque valioso na hora de lavar as roupas!

A partir de hoje, toda última quarta-feira do mês, às 22h, você confere uma nova matéria da série “Morando Sozinha “. As publicações trarão dicas e macetes para quem está começando a vida solo, desde economia até decoração!

Morar sozinha é um grande passo, principalmente no que diz respeito às responsabilidades. Algumas tarefas da casa que antes não eram obrigações passam a ser, afinal, se você não fizer, quem fará? E executá-las da maneira correta pode ser um grande desafio!

Os cuidados com as roupas são um exemplo de serviço doméstico que não pode ser adiado e precisa ser feito com bastante atenção para não danificar as peças. Desde a escolha de produtos para a lavagem até a temperatura do ferro, até mesmo os pequenos detalhes precisam ser levados em conta para não acabar com uma blusa manchada ou queimada.

No entanto, parece impossível decorar qual a melhor forma de lavar, alvejar, secar e passar cada peça — e é mesmo! Por isso, existem as etiquetas. Sabe aquele pequeno pedaço de papel da roupa que muitas vezes você acaba cortando por se sentir incomoda ao vestir? É nele que estão todas essas informações e instruções valiosas!

Será possível decorar todos esses símbolos? (Shutterstock)

Agora você já sabe que pode descobrir como cuidar da sua roupa preferida olhando a etiqueta dela, porém, nem sempre pode ser fácil decifrar o que tantos símbolos querem dizer. Para te ajudar nesse processo, o Alto Astral conversou com especialista em higienização Alexandre Diniz, da Quality Lavanderia. Confira!

Decifrando as etiquetas

“Você pode identificar um símbolo de acordo com o grupo a que ele pertence. Os grupos básicos são: tina = lavagem; triângulo = alvejamento; quadrado = secagem; círculo = lavagem a seco ou lavagem química; e ferro = passadoria”, detalha o profissional.

Além disso, ele explica ainda que os pontos dentro de cada ícone indicam a temperatura ideal para cada um dos processos e que alguns tecidos precisam de atenção redobrada, no que se refere às fibras e as cores do pano. Por isso, quando for lavar peças mais delicadas, como cetins e seda, jamais execute a tarefa sem olhar as indicações.

Lavagem com água

Símbolos que indicam a lavagem com água (Foto / Divulgação / Quality Lavanderia)

Símbolos que indicam como deve ser feita a lavagem com água (Foto / Divulgação / Quality Lavanderia)

“O símbolo da tina simboliza o tratamento doméstico de forma manual ou à máquina. Descreve a temperatura máxima da água, como também os processos de limpeza que podem ser normais ou delicados, ou mesmo para não lavar com água”, explica Alexandre.

Lavagem a seco

Você viu?

Símbolos que indicam como deve ser feita a lavagem a seco (Foto / Divulgação / Quality Lavanderia)

A limpeza a seco é um processo comumente usado em lavanderias e uma opção para peças que não podem ser lavadas com água. Segundo o especialista, essa lavagem a seco normalmente utiliza os solventes químicos ou hidrocarbonetos e o sistema Wet Cleaning.

Alvejamento

Símbolos que indicam como deve ser feita a etapa de alvejar (Foto / Divulgação / Quality Lavanderia)

Talvez essa seja a etapa mais fácil de entender, já que consiste em apenas três símbolos possíveis para representar o processo. O triângulo normal indicará ser permitido alvejar a peça com cloro, enquanto o riscado simboliza que a roupa poderá ser alvejada desde que não se use o produto. No entanto, quando encontrar um triângulo com “X”, pule essa fase da lavagem, pois mostra que não se deve alvejar o tecido.

Secagem

Símbolos que indicam como deve ser feita a secagem (Foto / Divulgação / Quality Lavanderia)

Na hora de secar, a leitura das etiquetas precisa ser ainda mais criteriosa, já que cada peça apresenta um direcionamento muito particular e a exposição incorreta às fontes de calor pode danificar o tecido. “Quando utilizamos uma secadora rotativa, o símbolo é um quadrado com um círculo dentro e pontos, que indicam a temperatura de secagem. Para uma secagem mais delicada, há um traço embaixo do quadrado”, detalha o especialista.

Passadoria

Símbolos que indicam como deve ser feita a passadoria (Foto / Divulgação / Quality Lavanderia)

“O símbolo do ferro sempre indica a passadoria, que pode ser feita com ou sem vapor. A temperatura é indicada pelos pontos colocados dentro do ferro, enquanto o “X” significa que a peça não pode ser passada”, orienta o especialista da Quality Lavanderia.

Fonte: Alexandre Diniz, especialista em higienização da Quality Lavanderia.