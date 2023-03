Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão de Anderson Torres

Reprodução: TSE Alexandre de Moraes manteve prisão de Anderson Torres

Nesta terça-feira (1º), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou um recurso da defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e manteve a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Torres é suspeito de ter facilitado os atos golpistas. Até o fim de 2022, ele era ministro da Justiça do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-secretário está preso desde 14 de janeiro devido aos ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília .





*Em atualização

Fonte: IG Política