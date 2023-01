Moraes diz que Torres e Vieira foram omissos e coniventes com os atos

Nelson Jr./SCO/STF – 02.12.2021 Ministro Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou nesta terça-feira (10) que o comportamento do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro de Justiça Anderson Torres e do ex-comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira perante os atos golpistas são “gravíssimos”.

Moraes disse ainda que “absolutamente nada justifica a omissão e conivência” de Torres e Vieira nos atos e diz que a postura é “estarrecedora”.

“O descaso e a conivência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e, até então, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, tanto do patrimônio público – Congresso Nacional, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal – só não foi mais acintoso do que a conduta dolosamente omissiva do governador do DF, Ibaneis Rocha”, escreveu Moraes.

Segundo o ministro, Torres tinha o dever legal de cuidar da segurança dos Três Poderes. Moraes cita também “fortes indícios de que as condutas dos terroristas criminosos só puderam ocorrer mediante participação ou omissão dolosa”.

“A omissão das autoridades públicas, além de potencialmente criminosa, é estarrecedora, pois, neste caso, os atos de terrorismo se revelam como verdadeira ‘tragédia anunciada’, pela absoluta publicidade da convocação das manifestações ilegais pelas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens”, escreveu o ministro.

Prisões

Moraes determinou nesta terça-feira a prisão do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Fábio Augusto Vieira .

Torres está de férias nos Estados Unidos com retorno previsto para o fim do mês. Com a determinação de Moraes, assim que o ex-ministro chegar ao Brasil ele deve ser preso pela Polícia Federal.

Augusto era o responsável pela PMDF no último domingo (8), quando ocorreram os atos terroristas em Brasília.

Fonte: IG Política