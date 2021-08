Moraes determina e Twitter retira do ar conta de Roberto Jefferson

Reprodução Ex-deputado é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos

O perfil do Twitter do ex-deputado Roberto Jefferson foi derrubada na manhã desta sexta-feira (13) por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O presidente do PTB foi preso na manhã de hoje no inquérito dos atos antidemocráticos, que apura a formação de uma organização criminosa digital.

Às 10h40 (horário de Brasília), ao entrar no perfil “@BobJeffRoadKing” aparecia a seguinte mensagem: “Essa conta não existe. Tente buscar outro(a)”. A medida é a mesma tomada com o perfil do deputado Daniel Silveira , investigado no mesmo inquérito e filiado ao partido de Roberto Jefferson.

Em seu perfil no Twitter, Jefferson relatou que “a Polícia Federal foi a cada (sic) de minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalhice.”

Em outras postagens, o bolsonarista atacou o supremo, especialmente Moraes, chamado de “cachorro do STF” pelo ex-deputado que também já havia pedido o fechamento do Supremo.