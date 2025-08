Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

Segundo ministro do Supremo, ex-chefe do Executivo tem desrespeitado medidas cautelares impostas a ele; entenda

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (4). Segundo o magistrado, o antigo chefe do Executivo nacional desrespeitou as medidas cautelares impostas pela Corte ao veicular conteúdos nas redes sociais de filhos. As informações são do g1.

Na decisão, Moraes estabelece a continuação do uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de usar celular, até de terceiros, recolhimento dos aparelhos usados no local onde será a internação, além da proibição de visitas, exceto de familiares próximos e advogados. Segundo o ministro, Bolsonaro burlou as proibições ao fazer postagens em perfis de aliados na internet, incluindo três dos seus filhos, incentivando ataques ao STF e apoio de intervenção dos Estados Unidos no Judiciário brasileiro.

Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro. Alexandre de Moraes emnova decisão contra Bolsonaro.

No último domingo (3), durante a manifestação realizada na Avenida Paulista, o ex-presidente discursou por meio de um contato pelo telefone com o filho Flávio Bolsonaro, que publicou o discurso nas redes. Moraes havia determinado que Bolsonaro não poderia usar as redes, mesmo por meio de terceiros.