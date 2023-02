Moraes autoriza PF a devolver celular do senador Marcos do Val

Reprodução Marcos do Val denunciou Bolsonaro em live





O ministro Alexandre de Moraes autorizou, nesta terça-feira (7), a devolução do celular do senador Marcos do Val , que estava sob a posse da Polícia Federal para a extração de informações contidas no dispositivo.

A corporação informou o STF (Supremo Tribunal Federal) que já concluiu a coleta de dados do aparelho. A PF contatou a Corte na última sexta-feira (3) para informar que tinha finalizado o processo.

“A Polícia Federal solicitou autorização para restituir o aparelho celular – fornecido espontaneamente por Marcos do Val – por já ter realizado a extração dos dados. Diante disso, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, autorizo a restituição do celular de Marcos do Val. Comunique-se à autoridade policial. Ciência à Procuradoria-Geral da República. À Secretaria para as providências. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023”, pontuou Moraes.





Em uma live realizada na madrugada do dia 2 de fevereiro, Marcos do Val afirmou que Bolsonaro e Daniel Silveira sugeriram uma reunião para comprometer o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A ideia era gerar uma conversa para insinuar a parcialidade do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no processo eleitoral e anular o resultado do pleito que deu vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Horas após a live, do Val alterou suas falas e disse que o ex-presidente da República apenas participou do encontro, mas não esboçou reação quando foi sugerida a ideia golpista. Em seguida, mudou novamente seu depoimento e disse que Bolsonaro apenas aguardaria a resposta do parlamentar.

O senador prestou depoimento à PF no mesmo dia, mas, novamente, alterou fatos narrados anteriormente. Moraes acredita que o senador tenta, de alguma forma, atrapalhar as investigações sobre os atos golpistas.

Investigação sobre falso testemunho

Diante das alterações nas falas do senador, Moraes determinou, na sexta-feira, que a Polícia Federal abrisse uma investigação contra Marcos por suspeita de falso testemunho e denunciação caluniosa.

Moraes pediu para que PF cumpra diligências necessárias para investigar o senador e determinou o sigilo do processo. Ele ainda ordenou que a revista Veja e as emissoras CNN e GloboNews enviassem as entrevistas do parlamentar ao STF no prazo de cinco dias.

