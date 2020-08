Moradores registram grande explosão no Líbano; assista

Reprodução/Twitter Moradores filmaram explosão no começo da tarde desta terça-feira (4).

Moradores da cidade de Beirute, no Líbano, registraram o momento em que duas grandes explosões atingiram a cidade. A primeira foi registrada no porto e a segunda no centro da cidade. O episódio aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (4).

Até o momento, não existem informações oficiais sobre mortos ou feridos na explosão. Os veículos locais dizem que as explosões causaram danos à residências locais. Segundo jornais locais, as primeiras informações são de que um depósito de fogos de artifício teria sido a causa da explosão.

Entretanto, as autoridades ainda não divulgaram nenhuma informação sobre o caso. Essa foi a primeira explosão registrada na capital libanesa nos últimos cinco anos.

Veja vídeos da explosão:









Apparently an explosion broke out at port 12 #beirut pic.twitter.com/onBLrDbRxG — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020





A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020