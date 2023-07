Moradores interditam rodovia após mortes em confronto com a Polícia em São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, os dois homens que morreram estavam armados e faziam parte de um grupo que estava vendia drogas no município

Após a morte de dois homens em confronto com a polícia na localidade de Vila Pirola, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (3), moradores interditaram a rodovia ES 381 em um protesto contra a ação policial na manhã desta terça (4). De acordo com a Polícia Militar, uma mulher foi identificada como organizadora do ato e acabou detida.

A estrada foi totalmente fechada pelos manifestantes com pneus incendiados, na altura do bairro Aimorés, em São Mateus. O trânsito foi liberado pela PM, mas não foi informado por quanto tempo o trecho ficou bloqueado. A mulher foi levada para a Delegacia Regional do município.

As mortes aconteceram em uma ação policial, após a PM receber denúncias sobre um grupo armado, que estava vendendo drogas naquela região. Segundo a corporação, os militares deram voz de abordagem a seis homens suspeitos, que reagiram atirando e fugiram em seguida.