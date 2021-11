Moradores fazem ‘piscina’ em buraco aberto no meio da rua; veja vídeo

Montagem iG / Reprodução Twitter – Moradores fizeram piscina em buraco na rua

Moradores do bairro de Fátima, em Belém (PA), fizeram uma espécie de ‘piscina’ em um buraco aberto no meio da rua pela Companhia de Saneamento do Pará . O vídeo de alguns homens se refrescando na água viralizou nas redes sociais.

O buraco, localizado na rua 14 de abril com a rua Boaventura da Silva, estava isolado por uma rede de proteção, mas, mesmo assim, três moradores entraram no local. No vídeo, é possível ver os homens dentro da água até mesmo carregando uma caixa térmica com cervejas.

Na gravação, eles dizem que as casas da região estão sem água e que há vazamento na rua. A publicação, que teve muitos comentários nas redes sociais, afirmava que os moradores estavam “protestando” contra as obras.

Veja:

Ainda sobre a série “Belém não é pra amadores” Hoje no buraco que a @cosanpaoficial abriu na Boaventura com a 14 de Abril galera fez esse PROTESTO @belemtransito 🤣 pic.twitter.com/TkcnGVJK6Y — Sheila de Souza Corrêa de Melo (@segueasheila) November 13, 2021

Por meio de nota, a Companhia de Saneamento do Pará informou que o local passava por serviços na rede e que só a equipe técnica estava autorizada a entrar nas escavações. De acordo com a empresa, o serviço já foi finalizado e o asfalto deve ficar pronto em até seis dias.

Nas redes sociais, a companhia também afirmou que o fornecimento foi interrompido para reabastecimento dos reservatórios da área, mas que o problema já foi resolvido.