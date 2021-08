Moradores de VV cobram maternidade pública

A comunidade da Região 5 de Vila Velha cobra do poder público investimentos na área da saúde, em especial a construção de uma maternidade para um atendimento mais próximo, especializado e humanizado. O tema foi discutido na reunião da Comissão de Saúde desta terça-feira (17), que contou com a participação de líderes comunitários.

De acordo com o mapa da Prefeitura de Vila Velha, a Região 5 é composta por 21 bairros e está localizada no sul do município, fazendo divisa com Guarapari e Viana. São mais de 100 mil habitantes.

“É uma cidade dentro de Vila Velha. Em população, é maior que mais que 40 municípios do Espírito Santo. Temos grandes demandas e poucos recursos. Infelizmente dependemos de emendas parlamentares. Uma de nossas principais demandas é a maternidade. A verdade é que nossas crianças nascem em Vitória. Queremos que nossas crianças nasçam em Vila Velha, com um atendimento mais próximo das famílias e de qualidade”, explicou o presidente da Federação Metropolitana do Movimento Popular da Grande Vitória (FEMMP-GV), Marcello Rosa da Costa.

A diretora da entidade Rita Gonçalves Botelho reforçou o pedido. “Trabalho na área da saúde e percebemos no dia a dia a necessidade da prestação de um serviço mais humanizado para nossas gestantes. Inúmeras vezes o parto acontece dentro da unidade de saúde porque não deu tempo de a ambulância buscar a paciente por conta da distância de um hospital adequado”, explicou.

Bairros

De acordo com o mapa da Prefeitura de Vila Velha, a Região 5 é a Grande Jucu, formada pelos seguintes bairros: Barra do Jucu, Praia dos Recifes, Morada do Sol, Interlagos, Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta, Santa Paula I e II, Riviera da Barra, Cidade da Barra, São Conrado, Vinte e Três de Maio, Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Normília da Cunha, Jabaeté, João Goulart, Barramares, Morada da Barra, Balneário Ponta da Fruta e Morro da Lagoa.

O deputado Doutor Hércules (MDB), que preside a Comissão de Saúde, disse que o colegiado vai dialogar com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) para o atendimento dessa demanda. “Vamos ajudar a estudar a viabilidade desse investimento e pedir ao governo que atenda à demanda”, finalizou.