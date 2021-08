Moradores de rua recebem cobertores e frutas em São Mateus

A Prefeitura de São Mateus informou que, desde o final da última semana, com as baixas temperaturas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, vem agindo para atender as pessoas que vivem em situação de rua em São Mateus.

As equipes de abordagem de rua percorrem os pontos mais frequentados por essas pessoas e, na última semana, atenderam a cerca de 30 pessoas, entregando cobertores e frutas adquiridas através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). As abordagens são realizadas diariamente.

A Secretaria de Assistência Social destaca que, “por meio da aquisição da produção de agricultores familiares e distribuição de alimentos às unidades recebedoras e aos beneficiários consumidores em situação de insegurança alimentar e nutricional, o PAA vem contribuindo para o alcance do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)”.