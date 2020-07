Moradores de rua acampam na Prefeitura de São Paulo após mortes por Covid-19

Reprodução Avião de pequeno porte caiu na região norte de São Paulo

Uma aeronave caiu perto de Campo de Marte, na região norte da cidade de São Paulo, no final da tarde desta quarta-feira (8), por volta das 18h15. Segundo informações preliminares, o avião tentou aterrissar, mas não conseguiu. Quando foi arremeter para voltar a uma altura adequada, caiu.

Segundo a Infraero, o avião vinha de Ubatuba, no litoral paulista. Viaturas do corpo de bombeiros estão no local para fazer os primeiros socorros e avaliar a situação, além de apagar as chamas.

A aeronave caiu na Avenida Braz Leme, na altura do número 1.300, entre as ruas Santo Anselmo e Tibães, no bairro Santana, que fica perto do aeroporto. Os dois sentidos da evenida estão bloqueados.

Depois que caiu, a aeronave pegou fogo (video a seguir). Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto tentou um pouso de emergência por causa de pane e o avião caiu pouco antes da pista. O modelo do avião é BE58.

Até o momento, uma morte já foi confirmada. O piloto morreu carbonizado. No momento da queda, muitas pessoas caminhavam e pedalavam no canteiro central da avenida.









Compartilhamos um grave acidente aéreo ocorrido nas proximidades do Campo de Marte, no final da tarde; onde 8 viaturas prestam o atendimento com aproximadamente 24 homens do 2º Grupamento de Bombeiros. Ocorrência permanece em atendimento. pic.twitter.com/w8tZ418UQq — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 8, 2020