Moradores de prédio são intoxicados em ataque com produto químico em São Paulo

Dois irmãos, com 4 e 6 anos de idade, morreram em um acidente de carro na cidade de Lavrinhas, no interior de São Paulo no último domingo (9). Eles estavam com o pai quando o carro invadiu a contramão e colidiu com um caminhão. O pai dos garotos é suspeito de ter causado o acidente propositalmente.

Segundo o motorista do caminhão, ao perceber um veículo andando na contramão, ele tentou desviar. Entretanto, ele não conseguiu evitar a colisão, que fez com que a carreta pegasse fogo. As duas crianças morreram na hora, o pai foi encaminhado ao hospital e o caminhoneiro saiu sem ferimentos.

De acordo com as investigações da polícia, os pais das vítimas estavam divorciados e a mãe havia registrado uma queixa por ameaça na última quinta-feira (6). Entretanto, por conta do Dia dos Pais, ela deixou as crianças irem passear com o pai.

O homem foi indiciado por duplo homicídio duplamente qualificado. Quando receber alta do hospital, o pai das vítimas será preso. Seu depoimento será colhido e a polícia espera conseguir informações sobre a motivação do ato.