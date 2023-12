Moradores de Itararé participam de Ação pela Cidadania realizada pelo Governo do Estado

Mais de três mil pessoas participaram de mais uma edição da Ação Integrada pela Cidadania, do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, realizada na manhã desse sábado (16), na Praça de Itararé, em Vitória. Diversas pastas e órgãos do Governo do Estado prestaram atendimento gratuito à população. O evento teve a presença do governador Renato Casagrande.

Entre os serviços oferecidos destaques para a emissão de Carteira de Identidade (RG), vacinação e atendimentos na área de estética. No espaço, os moradores puderam tirar dúvidas e se inscreverem em cursos do Qualificar ES, além de realizar atendimentos com equipes do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

Também foram realizados cadastros no Sistema Nacional de Emprego (SINE) e fornecidas informações sobre a formalização de negócios na unidade móvel da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). Os interessados também souberam mais sobre os programas Bolsa Atleta e Voe Atleta, além das demais iniciativas da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Para a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, esse tipo de ação é muito importante para as comunidades. “Nosso objetivo é oportunizar acesso a diferentes serviços disponibilizados pelos órgãos do Governo em um mesmo local e no final de semana possibilitando um atendimento mais facilitado”, disse.

Outro serviço que chamou a atenção, principalmente das crianças, foi a Biblioteca Móvel e a Transitolândia, ação educativa realizada pelo Detran|ES.

JuventudES

A população teve acesso a informações sobre o trabalho desenvolvido nos 14 Centros de Referência da Juventude (CRJs) em funcionamento em dez municípios capixabas, territórios que compõem o Programa Estado Presente. Os Centros são fruto de uma parceria do Governo do Estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Os CRJs são ambientes abertos, coletivos e acolhedores, que recebem as juventudes em toda sua diversidade, com atenção e cuidado. Os jovens são ouvidos em suas demandas, cabendo à equipe o esforço no sentido de encontrar caminhos e soluções para atendê-los.

A Ação Integrada pela Cidadania é organizada pelas Secretarias de Direitos Humanos (SEDH), do Governo (SEG) e de Economia e Planejamento (SEP).

