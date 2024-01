Moradores de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória são os ganhadores do sorteio especial anual do Nota Premiada Capixaba

Os três prêmios de R$ 100 mil do sorteio anual especial do Nota Premiada Capixaba saíram para moradores das cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória. O sorteio, realizado nesta quinta-feira (25), com transmissão ao vivo pela TVE, contou com a participação do governador do Estado, Renato Casagrande.

Além do sorteio especial, foram sorteados os ganhadores dos 12 prêmios mensais. Ao todo, foram sorteados 15 prêmios, sendo cinco para cada região: Metropolitana, Norte e Sul. Dos cinco prêmios por região, um foi no valor de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil, um de R$ 2.500,00, e o prêmio especial de R$ 100 mil.

“O Nota Capixaba é um trabalho importante que resulta no aumento da arrecadação do Estado, ajudando na realização dos maiores investimentos da história. É mais um instrumento para continuarmos com um Estado organizado. Você que não está cadastrado no Nota Capixaba faça a sua inscrição para fortalecer nossa arrecadação, concorrendo a prêmios e ajudando instituições sociais de sua preferência”, afirmou o governador.

O auditor fiscal e subsecretário da Receita Estadual, Thiago Venâncio, que apresenta os sorteios, destacou que o Nota Premiada Capixaba já se consolidou como o maior programa de educação fiscal do Estado, com mais de 117 mil cidadãos cadastrados.

“Para o sorteio especial, tivemos mais de 15 milhões de bilhetes concorrendo, referentes a compras feitas durante todo o ano passado. Além de premiar os cidadãos, o programa contribui com o relevante trabalho das instituições sociais e fortalece a arrecadação em nosso Estado”, observou Thiago Venâncio.

Além dos 15 sorteados (confira o nome de cada um no final da matéria), também serão contempladas as instituições sociais por eles indicadas. Cada instituição vai receber o equivalente a 50% do prêmio a ser recebido por quem a indicou.

Os contemplados vão receber uma mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.

As entidades sociais que participam do programa vão receber de duas formas diferentes: se a pessoa sorteada tiver indicado a instituição e também com o rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social. Pelo sorteio, a entidade vai receber o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão sorteado e que a tiver indicado.

Nota Premiada Capixaba

Mais de 117 mil cidadãos já aderiram ao Nota Premiada Capixaba, em dois anos de vigência do Programa. Além disso, até o momento há 158 entidades sociais cadastradas para receber os benefícios do Nota Premiada Capixaba. Nesse período, o Programa já distribuiu mais de R$ 8 milhões aos cidadãos contemplados via sorteio e às entidades sociais sem fins lucrativos, entre sorteios e rateios mensais.

Para participar do programa, é só se cadastrar no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher uma entidade sem fins lucrativos para apoiar. Feito o cadastro, basta solicitar a inclusão do CPF nas compras. Não é necessário cadastrar as notas no site, cujo cadastro é automático a partir de 48 horas após a compra.

Confira os nomes dos sorteados:

Sorteio Especial Anual

SORTEIO Nº 82: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 1013988

Nome: Elizabeth R****** C*****

CPF: 866.***.***-49

Município: Colatina

Prêmio: R$ 100.000,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

CNPJ: 31.730.278/0001-48

Prêmio: R$ 50.000,00

SORTEIO Nº 83: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 999846

Nome: Paulo C**** F******* Da S****

CPF: 008.***.***-71

Município: Cachoeiro De Itapemirim

Prêmio: R$ 100.000,00

Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.590/0001-58

Prêmio: R$ 50.000,00

SORTEIO Nº 84: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 3977084

Nome: Vonibaldo M***** B*********

CPF: 086.***.***-06

Município: Vitória

Prêmio: R$ 100.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Evangélico – Associação Evangélica Beneficente ES – Vila Velha

CNPJ: 28.127.926/0001-61

Prêmio: R$ 50.000,00

Sorteio mensal

SORTEIO Nº 79: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 105697

Nome: Diego G******** F*****

CPF: 138. ***.***-99

Município: Linhares

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Fundação Beneficente Rio Doce – Hospital Rio Doce – Linhares

CNPJ: 27.836.329/0001-43

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 150117

Nome: Manoel T****** P*****

CPF: 306. ***.***-87

Município: Aracruz

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Aracruz

CNPJ: 32.400.772/0001-07

Prêmio: R$ 2.500,00



Número do bilhete sorteado: 53390

Nome: Zulene P***** A*******

CPF: 082. ***.***-85

Município: Colatina

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina

CNPJ: 27.091.495/0001-68

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 124531

Nome: Eduardo C********** de O*******

CPF: 217. ***.***-10

Município: Colatina

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina

CNPJ: 27.091.495/0001-68

Prêmio: R$ 10.000,00

SORTEIO Nº 80: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 83507

Nome: Ruti C******* R**** C******

CPF: 137. ***.***-02

Município: Iconha

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.590/0001-58

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 69251

Nome: Alessandro R*****

CPF: 085. ***.***-10

Município: Mimoso Do Sul

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Mimoso do Sul

CNPJ: 01.194.628/0001-38

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 115433

Nome: Nicea C***** F******

CPF: 526. ***.***-00

Município: Rio Novo Do Sul

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Colatina

CNPJ: 27.091.495/0001-68

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 122081

Nome: Hudson C******* da S****

CPF: 090. ***.***-59

Município: Itapemirim

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.590/0001-58

Prêmio: R$ 10.000,00

SORTEIO Nº 81: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 569026

Nome: Hygor G****** de P**** S****

CPF: 105. ***.***-75

Município: Vitória

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Barra de São Francisco

CNPJ: 27.452.788/0001-23

Prêmio: R$ 1.250,00

Número do bilhete sorteado: 965461

Nome: Marcelo G****** E****** R****

CPF: 022.***.***-56

Município: Vila Velha

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu – ABECA – Barra do Jucu

CNPJ: 06.272.726/0001-60

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 1103744

Nome: Luciano R**** S****

CPF: 094. ***.***-42

Município: Serra

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra – APAE – Serra

CNPJ: 27.564.699/0001-79

Prêmio: R$ 2.500,00

Número do bilhete sorteado: 501044

Nome: Anna E**** C**** B****** da C****

CPF: 131.***.***-03

Município: São Mateus

Prêmio: R$ 20.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – São Mateus

CNPJ: 27.559.418/0001-90

Prêmio: R$ 10.000,00

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sefaz

Cintia Bento Alves

(27) 3347-5511

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES