Moradores das regiões Centro-Oeste e Rio Doce debatem prioridades para o Orçamento 2026 do Governo do Estado

Os moradores das microrregiões Centro-Oeste e Rio Doce debateram, nesta quarta-feira (18), as demandas e prioridades a serem incluídas no Orçamento 2026 do Governo do Estado. O município anfitrião da Audiência Pública, que recebeu o evento que representa as duas microrregiões, foi Linhares. O evento teve a presença do governador Renato Casagrande.

Durante a audiência, a população local pôde fazer uso do microfone para opinar, sugerir ou questionar sobre os projetos e as ações do Governo do Estado. As manifestações populares são respondidas prontamente, ainda no evento, por gestores governamentais e equipes técnicas.

“É muito bom ter organizado esse Estado para que possamos hoje ver tantos investimentos e obras sendo entregues ou iniciadas como temos feito. Essas audiências são fundamentais para que possamos dar voz à sociedade nas demandas prioritárias. Não conseguimos fazer tudo de uma vez, mas vamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. O orçamento é uma forma de nos organizarmos e planejarmos os próximos passos. Ano que vem é meu último ano de governo e deixaremos um Espírito Santo muito mais organizado do que encontramos no início de 2019”, disse Casagrande.

Este foi o segundo evento presencial – de um total de cinco – que estão sendo realizados de norte a sul do Estado. O objetivo dos encontros é garantir total transparência, além de ouvir a população durante o processo de alocação dos recursos públicos estaduais.

O prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, celebrou a participação popular no debate, reforçando o quanto a elaboração do Orçamento cada vez mais participativo é uma forma bastante eficiente de ouvir as diferentes vozes de Linhares e dos municípios da região, entendendo a realidade das várias regiões do Estado.

“Isso tudo é planejamento. Essas discussões são ferramentas poderosas para que o Estado possa prestar bons serviços aos cidadãos de Linhares e todos os municípios da região. É a partir dessa escuta ativa das demandas da população é que o Governo vai poder aplicar e direcionar o recurso onde realmente é mais necessário”, pontuou Scaramussa.

Os capixabas que não puderem participar das agendas presenciais, também podem contribuir com a elaboração do Orçamento 2026 no formato on-line. Basta acessar o site www.orcamentno.es.gov.br e fazer login com o portal Gov.BR ou o Acesso Cidadão.

Para participar, o cidadão deverá selecionar o município em que reside e, em seguida, a área temática de interesse. É possível destacar uma ou mais subáreas que julgar relevantes, inserir uma proposta sobre aquele tema ou ainda registrar uma contribuição avulsa na opção “Quero participar, mas não encontrei a subárea”. A consulta on-line fica aberta até o dia 04 de julho.

As contribuições colhidas junto à população de todo o Estado servirão de subsídio para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA 2026), que é o orçamento anual do Estado. A peça orçamentária é de responsabilidade da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) e enviada à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para análise e votação dos deputados estaduais.

“Estamos percorrendo de norte a sul do Estado ouvindo as pessoas. É fundamental que o processo de planejamento seja compartilhado e construído em conjunto, dando voz a quem vive, de fato, a realidade de cada região capixaba. Este é o espaço e o momento para que a população participe, sugira e aponte as prioridades. E aqui em Linhares tivemos esta participação de forma muito proveitosa com importantes contribuições para a formulação da peça orçamentária de 2026”, destacou o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.

O próximo evento acontece no dia 24 de junho (terça-feira), a partir das 13 horas, no auditório do CEEFMTI Francisco Coelho Ávila Júnior (Rua Pedro Silvan, S/N – Coronel Borges), em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Na ocasião, serão debatidas propostas de projetos e ações para as microrregiões Caparaó, Litoral Sul e Central Sul.

Confira as datas das próximas Audiências Públicas para elaboração do Orçamento 2026 e reserve a sua agenda:



