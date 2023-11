Moradora de rua é assassinada a facadas no Centro de São Mateus

Uma mulher de 26 anos, em situação de rua, foi assassinada a facadas, na noite do ultimo domingo(19), dentro de uma rodoviária, no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

A Polícia Militar foram acionados para verificar a informação de que uma moradora em situação de rua havia sido ferida por golpes de arma branca dentro de uma rodoviária. Ao chegarem no local a equipe visualizou o Samu prestando os primeiros socorros, que não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito.

Mediante testemunhas a vítima era usuária de drogas e não era da cidade, disse ainda que a mulher chegou sozinha na rodoviária, perdendo sangue e pedindo socorro, momento em que caiu e não se levantou mais.

A perícia esteve no local e encaminhou o corpo da vítima para Serviço Medico Legal(SML) para ser necropsiado e , posteriormente, liberado para familiares. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.