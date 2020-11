Moradora de rua come cérebro de motociclista morto

Reprodução Motorista de Porsche teve de ser retirado do local para não apanhar de motoristas enfurecidos

O motorista de um Porsche 911 Carrera GTS causou um grave acidente na tarde deste sábado (14) no bairro Seminário, em Curitiba. O homem que guiava o Porsche estava em alta velocidade quando colidiu com dois veículos. Um ocupante de um veículo Gol sofreu vários ferimentos no impacto e a traseira do carro ficou destruída.

Além da colisão com os dois carros, o Porsche quase atingiu um motociclista, que se revoltou e partiu para cima do motorista do carro, que teve de ser protegido.

O motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi levado até uma lanchonete para que não apanhasse do motociclista e de outras pessoas que presenciaram a cena e se revoltaram com a situação.

Segundo testemunhas oculares, após alguns minutos, o homem foi colocado em um veículo de aplicativo e saiu do local. Ele teria sido seguido por um motociclista.

Equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros deslocaram até o local e prestaram socorro ao ferido no Gol. Ele foi encaminhado ao Hospital e seu estado de saúde é estável.