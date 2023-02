Morador de São Mateus morre em acidente com caminhão de verdura na BR-101 Norte

A pista onde a colisão aconteceu precisou ser totalmente interditada

Um homem de 46 anos morreu na madrugada deste domingo (05) no km 36 da BR 101, em Conceição da Barra, Norte do Estado, após o veículo que conduzia bater de frente com um caminhão. O nome da vítima não foi divulgado, e a Polícia Rodoviária Federal informou que a provável causa da batida foi por conta de excesso de velocidade aliada a uma ultrapassagem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente aconteceu por volta das 02h45, quando um o Chevrolet Celta, com placas de Colatina, bateu de frente com um caminhão carregado com verduras e com placas de Santa Maria de Jetibá.

+