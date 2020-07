Morador de rua “vira Beyoncé” para pedir ajuda e comove internautas; assista

Reprodução Prisão domiciliar de Queiroz e esposa tem mensagem “Não trouxe cerveja?” na porta

Fabrício Queiroz e sua esposa, Márcia Aguiar, envolvidos em esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) enquanto ele era deputado estadual, cumprirão pena em prisão domiciliar no apartamento do casal. Nesta sexta-feira (10), marcada pela volta do ex-assessor de Flávio para casa após seu curto período no presídio , no tapete da entrada do apartamento 508 havia, além de um par de chinelos, um tapete com a pergunta: “Não trouxe cerveja?”.

Moradores do edifício Guess, no bairro da Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro, Queiroz e Márcia Aguiar não poderão ‘honrar’ a brincadeira da entrada de sua casa enquanto durarem as limitações previstas pela prisão domiciliar , já que eles não poderão receber visitas nem tampouco ingerir bebidas alcoólicas.

Após passar três semanas no presídio Petrolino Werling de Oliveira, o popular Bangu 8, o policial militar aposentado e ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi liberado para cumprir pena em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica nesta sexta-feira (10). Sua esposa, que esteve foragida por três semanas, reapareceu após a soltura do marido e se apresentou para cumprir sua pena em casa.

Queiroz e sua esposa, apesar de terem as limitações previstas pela prisão domiciliar, gozarão de uma série de privilégios em casa. Depois da estadia em uma cela de 6m², ele ficará em seu apartamento de 83m², que conta com varanda gourmet, três quartos e suíte, e ainda terá a companhia de sua mulher, beneficiada por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que permitiu a prisão domiciliar. Segundo moradores do prédio, os apartamentos no edifício Guess valem em torno de R$ 480 mil.

Além do apartamento grande e recém construído – o prédio foi entregue em abril de 2019 -, o casal seguirá em condomínio com infraestrutura que conta com piscina, academia, churrasqueiras e quadra esportiva. Ao todo, há 180 apartamentos no edifício localizado na rua Meringuava, uma das principais vias do bairro de Taquara .

Segundo o STJ, Queiroz e sua esposa cumprirão prisão domiciliar devido ao estado de saúde do ex-assessor, que teve câncer recentemente, e ao fato de Márcia Aguiar fazer parte do grupo de risco da Covid-19.