Morador de rua mata jovem de 15 anos no centro de São Mateus; vídeo

Dois bandidos, um deles armado de pistola assaltaram no início da noite deste domingo (8) clientes do Bar Capeletos, no Km 41 no Distrito de Nestor Gomes, zona rural de São Mateus. Foram roubados aparelhos celulares de três das vítimas, dinheiro e uma motocicleta Honda/cg Titan 150 KS de cor vermelha, placa MQB-5572. Na fuga os bandidos utilizaram o destino de Fátima, em Jaguaré.

De acordo com informações prestadas aos policiais, um deles alto magro, trajando camisa de frio cor cinza e manga azul, de calça jeans e utilizando uma balaclava de pano cor preta; o segundo com uma camisa de cor vermelha, calça jeans e utilizando uma máscara do seriado – La Casa de Papel -, este último portando uma pistola 380 segundo as vítimas; que anunciaram o roubo, apontando a arma.

Ainda de acordo com relato das vítimas, os bandidos chegaram a pé pelos fundos do bar onde existe uma área de mata e foram logo anunciando o assalto, ordenando que todos ficassem quietos e não olhassem para eles.

Depois de ouvir as vítimas, os policiais fizeram buscas na região de Nestor Gomes e pediram ajuda aos colegas da Companhia de Jaguaré, mas não lograram êxito na captura dos bandidos.