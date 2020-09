Morador de rua é queimado enquanto dormia

Ela torturou a criança, sufocou com travesseiro, bateu e enforcou

Uma mulher de 36 anos foi presa nesse domingo (30) acusada de tentar matar a própria filha, de quatro anos, para se vingar do marido, de 33 anos, que queria separar-se dela.

O caso aconteceu no Bairro Parque Geórgia, em Cuiabá. A Polícia Militar foi acionada pela proprietária da quitinete em que a família mora, que informou que uma mulher estava agressiva com o marido e havia tentado matar a filha.

Uma equipe da PM foi até o local e entrou em contato com o marido da suspeita, que mostrou áudios da esposa dizendo que iria matar a filha do casal, com o propósito de vingança.

Os policiais pediram que o pai levasse a criança até eles. Aos militares, a menina afirmou que havia sido agredida pela mãe durante o dia. Ela estava com lesões no pescoço, devido a uma tentativa de homicídio da mãe, por enforcamento, e com uma lesão na perna, devido a outras agressões.

A criança contou, ainda, que além de ter sido torturada pela mãe durante o dia, ela também foi sufocada com um travesseiro. Uma vizinha confirmou que o ato ocorreu.

O pai também estava com lesões corporais e disse terem sido causadas pela esposa e que foi isso o que o fez querer terminar a relação.

Diante de tudo que ouviram, os policiais prenderam a suspeita e encaminharam todos para a delegacia, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio doloso, lesão corporal e tortura cometida contra criança.

(*O Livre)