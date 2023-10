Morador de rua é assassinado a facadas no Centro de São Mateus

Um homem foi assassinado na noite de sexta-feira (13), na calçada perto do Mercado Municipal, no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que se tratava de um morador em situação de rua, que não teve nome e idade divulgados.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e foi informada que o crime teria sido cometido com arma branca, que são todos os artefatos para além das armas de fogo, como facas, martelos, pedras e outros objetos. Quando os policiais chegaram no local, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam prestando atendimento e constataram que o homem já estava sem vida.

A Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o fim da manhã deste sábado (14), nenhum suspeito tinha sido detido. A corporação acrescentou que outros detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.