Morador alerta para erosão do Rio Reis Magos, em Fundão

A erosão provocada na foz do Rio Reis Magos, em Fundão, foi outro tema abordado na Tribuna Popular desta quarta-feira (6). A convite do deputado Coronel Weliton (PRD), o aposentado Ralph Amorim Gomes fez uma exposição sobre os problemas vividos pelos moradores de Praia Grande, no município.

Segundo ele, os problemas passaram a ocorrer após intervenções para aterro na margem direita, em Nova Almeida, para a construção da nova ponte interligando esse balneário à Praia Grande. O convidado abordou os impactos da maré sobre a Avenida Atlântica, que estariam interrompendo a circulação e ameaçando casas. Ele também falou sobre as condições precárias da ponte de madeira que interliga as duas localidades.

“Os atracadouros dos pescadores de Nova Almeida foram assoreados pela areia que o rio levou de volta, depois de uma obra de retirada de 30 mil metros realizada na foz. Quando fizeram o enroncamento para a ponte nova, as obras foram feitas somente em Nova Almeida, deixando o lado de Praia Grande desprotegido”, explicou Ralph.

O morador da região disse que, já nos anos 80, um engenheiro alertava para os problemas que adviriam das intervenções. Ele pediu apoio da Assembleia. “A ponte de madeira está sem corrimão na maior parte de seu percurso, oferecendo risco à população. Queremos que a Casa nos ajude. É necessário fazer um estudo adequado para tratar as informações coletadas e, com elas, traçar o caminho ideal de um aterro necessário e, principalmente, a construção do píer direcionando tanto o lado Nova Almeida quanto Praia Grande no sentido de proteger o lado Praia Grande, onde a mobilidade do rio causa insegurança dos moradores”, pontuou.

