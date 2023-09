Monumento Natural Serra das Torres realiza semana de atividades em celebração ao Dia da Árvore

Em homenagem ao Dia da Árvore, comemorado nesta quinta-feira (21), o Monumento Natural Serra das Torres (Monast), localizado nos municípios de Mimoso do Sul, Muqui e Atílio Vivácqua, recebeu a visita de alunos do Ensino Fundamental e das escolas do entorno. O objetivo é promover a conscientização sobre a importância da preservação das árvores e das florestas.

As atividades tiveram início nessa segunda-feira (18), com encerramento nesta quinta-feira (21). Ao todo, 110 alunos do Ensino Fundamental das escolas do entorno do Monast participaram da ação. A programação contou com apresentações de maquetes interativas e multifuncionais das escolas da região.

Na ocasião, os alunos puderam aprender sobre o papel fundamental da árvore para a vida no planeta, como abrigo da fauna, aumento da infiltração de água no solo abastecendo nascentes e córregos, e a diminuição do assoreamento dos recursos hídricos.

Os monitores ambientais apresentaram diversas sementes de espécies da Mata Atlântica, como Jequitbá-rosa (Cariniana legalis), Sapucaia (Lecythis pisonis) e Araribá (Centrolobium tomentosum). Também falaram sobre as estratégias de dispersão das sementes dessas espécies e curiosidades sobre elas.

A monitora Priscila Zampili destacou a importância da ação. “É gratificante participar do processo de formação desses jovens cidadãos, em relação à seriedade de proteger os recursos florestais e seu papel nesse contexto”, disse.





