Monumento Natural Serra das Torres realiza capacitação sobre Plano de Manejo

Os 500 proponentes classificados na primeira seleção do Programa Centelha ES devem submeter a nova proposta até o dia 1º de março. Até o fim do prazo, os participantes têm à disposição uma série de treinamentos e mentorias, para auxiliar no desenvolvimento do projeto a ser apresentado. O serviço é oferecido pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e também por parceiros do programa.

Nesta quinta-feira (20), será realizada a Maratona de Mentoria organizada pela Fapes na intenção de auxiliar os proponentes na submissão do Projetos de Empreendimento, que é a próxima fase de avaliação. Para se inscrever, é preciso preencher um formulário on-line, informando o interesse nas mentorias ofertadas e o horário de atendimento.

Os proponentes serão recebidos na Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), em Vitória. As sessões de mentoria terão duração de 15 minutos e cada projeto poderá escolher até dois temas, de acordo com o indicado no formulário. A Fapes oferta orientações sobre: parcerias de negócios; equipes de sucesso; mercado – concorrência e clientes; modelo e estratégias de negócios; tecnologias disponíveis e produto; e plano de investimento e viabilidade financeira.

Os participantes serão instruídos a elaborar o projeto de empreendimento para implementação da ideia. Este é o momento no qual o proponente deve demonstrar o potencial e a viabilidade do negócio, a fundamentação técnico-científica e mercadológica do produto, o potencial de mercado e possíveis concorrentes, entre outros aspectos, demonstrando a viabilidade da empresa nascente.

Rede de apoio no Ifes

Além da Fapes, outros parceiros do Programa Centelha ES estão empenhados em amparar os participantes e tirar suas dúvidas em relação ao projeto de empreendimento. Um exemplo é a mobilização dos núcleos incubadores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para apoiar os proponentes.

Quem estiver entre os selecionados da fase atual pode procurar o núcleo incubador mais próximo. O Ifes mantém esses ambientes tecnológicos e empresariais em 12 municípios capixabas, como Alegre, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Venda Nova do Imigrante e em alguns campi da Grande Vitória.

Mobilização da UVV

Das 500 ideias selecionadas para a segunda fase do Programa Centelha ES 192 foram elaboradas por alunos e colaboradores da Universidade Vila Velha (UVV), o que corresponde a 38,4% do total.

Por isso, a universidade preparou uma jornada de capacitações que teve início nessa segunda-feira (17) e vai até dia 28 de fevereiro, conforme programação inserida no final deste texto.

Nova etapa do Centelha ES

A relação dos projetos de inovação aprovados para a segunda etapa do Centelha ES foi divulgada no www.programacentelha.com.br/es e no www.fapes.es.gov.br. Ao todo, a Fapes recebeu 3.556 propostas entre os dias 10 de setembro e 14 de novembro de 2019.

O resultado homologado da primeira fase foi divulgado no dia 06 de fevereiro, com a lista dos 500 projetos que estão na próxima etapa. Durante quase dois meses, 146 pesquisadores, professores e profissionais de notório saber realizaram as avaliações das propostas inscritas.

O Programa Centelha é promovido em vários estados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). A iniciativa é operada pela Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI).

SERVIÇO:

1) Maratona de Mentoria da Fapes

20 de fevereiro, das 09 às 18 horas

Local: Esesp – Rua Francisco Fundão, 155 – Morada de Camburi, Vitória.

Inscrições

2) Capacitação [email protected] – Ifes Vila Velha

20 de fevereiro, das 14 às 17 horas

Local: Avenida Ministro Salgado Filho, 1000 – Soteco, Vila Velha.

3) Capacitações da UVV

– Mentoria individual

19 de fevereiro de 2020, das 09 às 12 horas

Local: Sala 14 – Prédio Inotec

– Treinamento 05

19 de fevereiro de 2020, das 14 às 18 horas

Local: Sala 5: Liberdade – Prédio Rosa

Business Model Canvas

19 de fevereiro de 2020, das 19 às 22 horas

Local: Sala 15 – Prédio Inotec

Treinamento 07

20 de fevereiro de 2020, das 14 às 18 horas

Local: Sala Arena – Prédio Branco

Treinamento 08

21 de fevereiro de 2020, das 14 às 18 horas

Local: Sala 01- Futuro – Prédio Azul

Treinamento 09

27 de fevereiro de 2020, das 14 às 18 horas

Local: Sala Liberdade – Prédio Rosa

Treinamento 10

27 de fevereiro de 2020, das 19 às 22 horas

Local: Sala Liberdade – Prédio Rosa

Treinamento 11

28 de fevereiro de 2020, das 14 às 18 horas

Local: Sala Liberdade – Prédio Rosa

Treinamento 12

28 de fevereiro de 2020, das 19 às 22 horas

Local: Sala Liberdade – Prédio Rosa

