Estadual
Monumento Natural Estadual Serra das Torres realiza soltura de oito aves silvestres
O Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast) realizou, nesta segunda-feira (13), a soltura de oito aves silvestres resgatadas em ações de fiscalização realizadas na região da unidade de conservação. Entre os animais reintroduzidos na natureza estavam seis coleiros e dois canários-da-terra, que passaram por um período de recuperação e fortalecimento da musculatura antes de retornarem ao habitat natural.
De acordo com o gestor da unidade, Guilherme Carneiro de Mendonça, a iniciativa está alinhada aos objetivos de conservação do Monast. “O Monast tem como um dos seus principais propósitos conservar a biodiversidade da região. Infelizmente, no sul do Estado, ainda existe uma cultura muito forte de captura de aves para mantê-las em gaiolas, o que retira esses animais do ambiente natural e impede que cumpram suas funções ecológicas”, destacou.
O gestor explica que a equipe da unidade estruturou um viveiro provisório para acolher animais provenientes de apreensões. “Recebemos apenas aves saudáveis, com comportamento natural e aptas para a reintrodução. Esse cuidado garante que o retorno à natureza ocorra de forma segura e responsável”, explicou.
A ação contou com o apoio de Renato Santana, parceiro da unidade e entusiasta da preservação ambiental, que participou do momento da soltura acompanhado dos netos. A presença da família reforçou o caráter educativo da atividade.
Cadastro de Áreas de Soltura – Asas
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) mantém o Cadastro de Áreas de Soltura de Animais Silvestres (Asas), que permite que proprietários interessados disponibilizem suas áreas para ações de reintrodução de fauna. Mais informações sobre o processo e os critérios para cadastramento estão disponíveis, clicando aqui.
Fonte: GOVERNO ES
São Mateus
