Monólogo ‘Rubem Braga: a vida em voz alta’ resgata memórias da vida pessoal e literária do autor cachoeirense

Estrelado por José Augusto Loureiro, o monólogo “Rubem Braga: a vida em voz alta” segue com sua temporada de três meses, até 14 janeiro, com apresentações às sextas, aos sábados e domingos, na Má Companhia, Centro de Vitória.

Escrita por Duilio Kuster, a dramaturgia baseia-se em crônicas, poemas e passagens biográficas do autor cachoeirense que empresta seu nome ao título do espetáculo. O palco emula o que seria o apartamento de Rubem Braga. Lá, em meio a recordações sobre velhos amigos e amores, a infância no interior, a carreira jornalística e literária e a luta contra o autoritarismo, ele desenvolve aquela que poderia ser sua crônica derradeira – ou apenas mais um simples trabalho?

A concepção do espetáculo, cuja temporada teve início no dia 3 de novembro, partiu do fato de Rubem Braga ser o escritor capixaba que alcançou mais reconhecimento literário em nível nacional. A isso, somou-se a preocupação dos envolvidos com o projeto em ressaltar a cultura do Espírito Santo, ainda pouco conhecida fora do território capixaba.

Além disso, considerando-se estes tempos marcados por desigualdades, autoritarismos e manifestações de intolerância, abordar a vida e a obra de Rubem Braga é, em certa medida, assumir também um posicionamento político que se opõe a esse cenário. Tanto as crônicas quanto a biografia do escritor cachoeirense evidenciam um homem que foi sempre um defensor da liberdade e de condições de vida mais dignas às populações menos favorecidas.

A direção é de Leonardo Magalhães, com supervisão de direção por Charles Fricks e direção de produção de Bruna Dornellas e Wesley Telles. O espetáculo conta ainda com patrocínio da ArcelorMittal, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Cultura (Secult).

Serviço:

Temporada “Rubem Braga – A vida em Voz Alta”

Quando: até 14 de janeiro de 2024

Horários: às 20h (sextas e sábado) e às 17h (domingos)

Local: Má Companhia, Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória

Entrada gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla

Classificação livre

Mais informações: (27) 2142-5350 e wbproducoes.com

