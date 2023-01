Monique Medeiros é afastada do emprego na Secretaria de Educação

Pedro Ivo/ Agência O Dia Monique Medeiros, junto do ex-vereador Jairo de Souza, o Jairinho, é acusada pela morte do filho Henry Borel.

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel , foi afastada da Secretaria Municipal de Educação pela Prefeitura do Rio de Janeiro . Ela é servidora concursada e obteve na Justiça o direito a voltar a trabalhar no órgão. A acusada de homicídio triplamente qualificado do próprio filho voltou ao trabalho no dia 12 de dezembro e agora atua no setor de almoxarifado.

Medeiros entrou com um pedido de licença médica de 60 dias, que foi negado após perícia técnica realizada pela pasta nesta terça-feira (24). Ainda, a Prefeitura do Rio decidiu abrir uma sindicância para investigá-la.

O afastamento de Monique é decretado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (25). O documento cita um artigo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro sobre suspensão preventiva.

Monique Medeiros estava de licença da Secretaria Municipal de Educação desde abril de 2021, quando foi presa. Ela é ré pela morte do próprio filho, Henry Borel, de 4 anos, juntamente com o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho.

Em agosto de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade para Monique Medeiros aguardar o julgamento.

O pedido foi feito por meio de um habeas corpus da defesa e foi atendido por iniciativa do próprio ministro.

“Não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente, assegurando o direito de responder o processo em liberdade, sem prejuízo de nova decretação de medida cautelar de natureza pessoal com lastro em motivos contemporâneos”, escreveu o ministro João Otávio de Noronha em decisão.

Fonte: IG Política