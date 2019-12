Monique Curi se reinventou e revela que guarda ressentimentos na carreira

A capacidade de se reinventar e surpreender faz de Monique Curi uma inspiração para quem acompanha o trabalho da atriz. Fora das novelas desde uma participação em “Haja Coração”, em 2016, ela revelou alguns ressentimentos que guarda sobre sua carreira. Falou de projetos, sonhos e dos problemas de saúde que teve como a bulimia.

Monique Curi fala dos planos para o futuro





A carreira de Monique começou quando ainda criança e precisou passar por várias interrupções, voluntárias e involuntárias. Entre os trabalhos estão novelas como “Baila Comigo”, “Felicidade”, “História de Amor”, “Laços de Família” e “Salve Jorge”. Mas, nas lembranças da atriz não estão somente as boas atuações.

Ela lembra, com uma pontada de arrependimento, de alguns convites que negou: “Quando eu fui para Belo Horizonte com a minha família e resolvi estudar psicologia, recebi um convite do Marcos Paulo para fazer a novela “O Outro”. Logo depois, Dênis Carvalho me chamou para fazer “Corpo Santo”. Não aceitei fazer nenhum dos dois personagens e sofri muito com isso.”, contou.

Segundo a atriz, suas escolhas e arrependimentos a levaram a sofrer de bulimia . Foram seis anos de vazio e sofrimento que desencadearam a doença até que a cura veio justamente quando voltou a atuar em “Salve Jorge”. Hoje, fora das telinhas, Monique afirma estar numa ótima fase da vida.

“Nunca imaginei que aos 50 anos eu estaria me sentindo tão bem. Quando eu fiz 30 eu me sentia como se tivesse acabado a minha vida. Estava me sentindo feia, insegura, e pensava que não tinha mais jeito. É muito bom ter 51 anos com essa alegria, com essa vontade de fazer milhões de coisas, me olhando no espelho e gostando do que vejo, me esforçando para isso.”, ressaltou ela que atualmente tem se dedicado ao projeto “Mulheres que se reinventam” e ao seu canal “Jeito de ser por Monique Curi “.