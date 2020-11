Monique Alfradique encontra jararaca no quarto do hotel onde está hospedada

Divulgação/Instagram/moniquealfradique Monique Alfradique encontra cobra em quarto de hotel

Monique Alfradique compartilhou um momento assustador com os seguidores do Instagram. Na última sexta-feira, 27, ela encontrou uma cobra jararaca no telhado do seu quarto, no hotel onde está hospedade, para gravações, no Ceará.

“Quando você chega da filmagem e recebe uma visita inesperada no quarto… Uma jararaca”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, famosos alertaram a atriz sobre o perigo. “Eu não dormiria aí de jeito algum. Onde tem 1 tem 2 e os filhotes”, comentou o pai da cantora Anitta. “Socorro”, escreveu Teresa Cristina.

Veja o vídeo:

– da página de Entretenimento do portal R7