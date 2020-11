Monick Camargo, de “A Fazenda”, fala de Mari Ferrer: “Claramente injustiçada”

Reprodução Instagram Juliano Ceglia





Juliano Ceglia foi o oitavo participante a deixar “A Fazenda 12” nesta quinta-feira (06). Mateus Carrieri foi o primeiro a voltar à sede depois que Marcos Mion anunciou sua permanência; Tays Reis voltou logo em seguida. Do total de votos, 39,3% deles em Mateus. A cantora recebeu 31,2% dos votos e o jornalista esportivo apenas 29,4%.

Na última terça-feira (03), na formação da roça, Juliano foi o indicado pela então Fazendeira, Jakelyne Oliveira. O jornalista esportivo pediu pela indicação, já que disse estar desanimado com o jogo e com muita saudade dos filhos. Biel foi o mais votado pelos participantes de ” A Fazenda 12 “, mas acabou se safando ao ganhar a Prova do Fazendeiro. Mateus foi o indicado de Lucas Selfie, que tinha o poder vermelho em mãos; já Tays acabou sobrando no Resta Um.

Antes da eliminação, enquanto estavam no deck, os roceiros abriram o coração e responderam algumas perguntas de Mion. Tays demonstrou sua mágoa com Raissa, que teve que escolher entre Mariano e ela na dinâmica do Resta Um, e acabou escolhendo o sertanejo. “Fiquei surpresa, porque a Raissa é uma pessoa que eu me sentia muito próxima”, desabafou.

Juliano também criticou a peoa, dizendo que ela fez muita coisa errada dentro do jogo, mas que todo mundo “passou a mão na cabeça”. “Ela recai muito facilmente, ela já teve momentos de quebrar a casa, o que eu achei um absurdo. Então, a Raissa, pra mim, precisa olhar mais no espelho e ter mais respeito com os outros”, alfinetou o jornalista.

Já Mateus continuou batendo na mesma tecla e criticou Lidi Lisboa por ter o colocado na baia. “Depois da gente ter se unido, ela me mandou para a baia! Até agora não entendi muito o motivo dela. Então, nesse jogo é legal a gente conversar e dizer abertamente quais são os motivos que você está fazendo determinada coisa, principalmente se você tem consideração por aquela pessoa”, desabafou o ator. Lidi, que estava na sede, ouviu tudo fazendo caras e bocas, mostrando indignação com a fala do colega.