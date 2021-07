Mônica Martelli visita paróquia de Padre Julio Lancellotti

Reprodução/Instagram Mônica visitou a paróquia do Padre Julio Lancelloti

Nesta sexta-feira (30), Mônica Martelli foi junto da filha, Julia, visitar o Padre Julio Lancellotti na paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo. Mônica foi levar doações e conhecer o trabalho humanitário do padre. Com as ondas de frio na cidade e a pandemia de Covid-19, Júlio tenta arrecadar mais doações.

Ela publicou a visita nas redes sociais e disse que se sentiu tocada pelo trabalho do padre. “Hoje eu e minha filha Julia, tivemos na paróquia do padre Julio Lancellotti e estou profundamente tocada até agora. Doações chegam e saem a todo momento. É tão intenso ver a grandeza desse homem, desse líder e ser humano incomparável”, disse na postagem.

“Padre Julio Lancellotti não para, agasalha, calça, aquece, acolhe as pessoas sem demonstrar cansaço, sem interrupção. A crise humanitária é real e devastadora em São Paulo”, disse. Ela também compartilhou como é possível ajudar a paróquia.

“Quem também quiser ajudar de alguma forma, a Paróquia São Miguel Arcanjo fica na Rua taquari 1100 – Belenzinho. Quem quiser ajudar com doação para que esse trabalho de extrema importância continue, os dados bancários são: Banco Bradesco| Ag: 0299, Cc: 034857-0 | Cnpj: 63.089.825/0097-96, Chave Pix: 63.089.825/0097-96. Obrigada queridas Carol, Malu, Gisele e Isabelli, pela partilha desse momento com a gente”, completou.