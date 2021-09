Monica Iozzi conta que foi “sequestrada” psicologicamente por relação abusiva

Instagram Monica Iozzi falou de relação abusiva

Monica Iozzi relembrou como foi passar por uma relação abusiva durante a juventude. Ao podcast ‘Prazer, Renata’, do G1, a atriz e apresentadora contou que nos primeiros namoros, ela passou por tudo o que caracteriza um relacionamento abusivo .





“Faz muitos anos e acho que é importante da gente falar: a importância da gente falar com nossas meninas e nossos meninos sobre isso. Eu era muito jovenzinha, um relacionamento dos meus primeiros namoros. Cobria todos os capítulos da cartilha de um relacionamento abusivo”, disse Monica.

“Da pessoa te afastar dos seus amigos, questionar a roupa que você usa, te agredir verbalmente, te chantagear, dizer que você não vai conseguir ninguém melhor do que ele, tentar te diminuir. A pessoa quer que você se sinta pior que você é pra você se sentir dependente dela”, exemplificou. Para ela, é um “sequestro psicológico”.

“Eu me sentia sequestrada por aquela relação. Só fui começar a pensar em cair fora e pedir ajuda, quando fui agredida fisicamente. Até eu ser agredida, eu achava aquilo uma prova de amor. Ela me ama muito, ele me protege muito. Ele perdeu um pouco a cabeça”, contou.

Ela disse que só entendeu que a relação era abusiva a partir da agressão. “Eu só comecei a me ligar quando ele realmente sentou a mão na minha cara. Ali eu percebi que o buraco era mais embaixo, e eu acho que é isso que muitas mulheres sofrem, principalmente quando você é jovem, ou então quando você tem filhos com essa pessoa, ou então quando você tem uma dependência financeira”, contou.