Monast encerra biblioteca itinerante em escolas do entorno da unidade

O Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast) encerrou, fechando o segundo semestre, o Projeto Biblioteca Itinerante, desenvolvido nas escolas José Gonçalves Figueira (Mimoso do Sul), Flexeiras (Atílio Vivacqua) e Fortaleza (Muqui), todas localizadas no entorno da Unidade de Conservação.

Ao longo de cinco meses, alunos do 5º ano participaram de uma série de atividades educacionais voltadas à conservação ambiental e ao conhecimento das espécies monitoradas no Monast.

As ações promovidas foram diversas, incluindo dinâmicas, palestras, utilização de maquetes, demonstrações com drones, câmeras trap e oficinas temáticas. O objetivo central foi proporcionar aos estudantes uma experiência imersiva sobre a importância da preservação ambiental, com destaque para as espécies presentes na UC situada próxima às comunidades escolares.

A última etapa do projeto consistiu em uma apresentação realizada pelos próprios alunos, que, de maneira lúdica, compartilharam os temas e ações que mais os marcaram durante o período. Cada turma preparou cartazes e maquetes ilustrando as experiências vivenciadas, entre elas a oficina de herpetologia e a palestra sobre felinos, apontadas pelos estudantes como alguns dos momentos mais inspiradores e significativos.

“Iniciado em julho, o projeto desenvolvido pelos Monitores Ambientais do Monast, teve sete encontros e atendeu mais de 80 alunos contando com o engajamento integral de professores e equipes gestoras, que participaram ativamente das atividades, reforçando o compromisso da comunidade escolar com a educação ambiental. Além de disseminar informações sobre a Unidade de Conservação, a iniciativa buscou estimular a conscientização dos estudantes acerca da importância da preservação desse território”, explicou o gestor da unidade, Guilherme Carneiro de Mendonça.

A equipe do Monast já se prepara para as ações de 2026, que incluirão novas iniciativas de educação ambiental. A proposta para o próximo ano é ampliar o alcance do projeto, com a expectativa de dobrar o número de bibliotecas atendidas.

Fonte: GOVERNO ES