Monast beneficia mais de 1.200 pessoas com ‘Oficinas de Herpetofauna’ em 2023

Neste ano de 2023, mais de 1.200 pessoas foram beneficiadas com as “Oficinas de Herpetofauna”, realizadas pelo Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), localizado nos municípios de Mimoso do Sul, Muqui e Atílio Vivacqua. A iniciativa tem por objetivo mostrar a importância dos répteis e anfíbios para o meio ambiente.

As “Oficinas de Herpetofauna” contemplaram nove escolas estaduais e municipais, localizadas na região do Monast. Ainda como parte da agenda de 2023, o projeto “Convivendo com Serpentes” foi apresentado na 2ª Feira de Ciências Sul Capixaba (FECISC) para os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus de Piúma.

Os Parques Estaduais, Paulo César Vinha (PEPCV), em Guarapari, e Forno Grande (PEFG), em Castelo, também receberam uma capacitação sobre Herpetologia, a ciência que estuda os grupos dos anfíbios e répteis. A ação reuniu 37 pessoas entre prestadores de serviços terceirizados, colaboradores e servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), além de moradores da comunidade.

O curso também foi ofertado para um grupo de escoteiros do município de Mimoso do Sul. “Por meio dessa atividade de educação ambiental, esperamos eliminar preconceitos existentes quanto aos répteis e anfíbios, e demonstrar para as comunidades a importância deles para o equilíbrio ambiental e para a produção de fármacos úteis ao ser humano”, disse o gestor do Monast, Guilherme Carneiro.

No Monast, foram registradas 54 espécies de anfíbios e 35 espécies de répteis, que compõem o grupo chamado de herpetofauna. Entre os répteis encontrados, 21 espécies são de serpentes e apenas quatro delas causam preocupação em caso de acidentes; as demais 17 espécies são inofensivas aos seres humanos. As atividades de proteção ecossistêmica de Unidades de Conservação (UCs) do Monast contam com o apoio da Vale pelo Acordo de Cooperação Técnica N° 03/2020.



