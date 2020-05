Monalisa chama a atenção de Witzel ao vivo na CNN: “Isso é uma entrevista”

Monalisa Perrone deu uma bronca ao vivo em Wilson Witzel , governador do Rio, durante o “Expresso CNN” da última terça-feira (26). O governador do Rio é alvo da operação Placebo, que o aponta como líder de uma organização que fraudou caixas d’água de hospitais de campanha, entre outras coisas.

Reprodução/CNN Wilson Witzel deu uma entrevista à CNN na última terça-feira (26)

A jornalista fez uma pergunta a Witzel durante o programa e o governador resolveu não responder. Ele apenas leu seu pronunciamento de defesa. Foi então que levou uma chamada de Monalisa Perrone .

“Preciso interromper o senhor, com toda a educação. Nós ouvimos o pronunciamento que o senhor fez hoje, a ideia aqui é que nós conversemos. Então, se o senhor puder fazer a gentileza de ouvir nossas perguntas e fazer as suas respostas com o tempo que for necessário, aí sim, isso é uma entrevista. O pronunciamento nós já tivemos”, disse a jornalista.

Sem graça, Witzel respeitou o pedido de Monalisa e seguiu a entrevista sem ler o pronunciamento. Ao final da entrevista, Monalisa ainda tocou novamente no assunto e afirmou que a CNN tenta realizar entrevistas para esclarecer os assuntos do dia, mas que as vezes as partes envolvidas não respeitam o trabalho jornalístico.

“Durante o dia inteiro, o governador Wilson Witzel tinha dado apenas um pronunciamento. Aqui na CNN , o que teve foi entrevista. É assim que a gente trabalha. Perguntas são feitas a todos os interlocutores e, se eles tiverem a delicadeza, a elegância e a ética de nos ouvir, as respostas serão dadas”, finalizou.