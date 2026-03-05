MONAFF apresenta Plano de Manejo e fortalece gestão participativa da unidade

O Monumento Natural Estadual do Frade e a Freira (Monaff), unidade de conservação gerida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), realizou, na última semana, a apresentação do seu Plano de Manejo, marcando a conclusão de um processo técnico e participativo que envolveu diferentes segmentos da sociedade.

A reunião contou com a presença de moradores da unidade e do entorno, empresários locais, conselheiros, representantes de instituições públicas e da equipe gestora da unidade.

Elaborado conforme todas as etapas previstas, o Plano de Manejo assegurou a participação social ao longo de sua construção. O documento reúne diagnóstico detalhado da área, zoneamento, normas, estratégias e programas de manejo, que vão orientar a proteção dos recursos naturais, o uso sustentável e a gestão da unidade, promovendo o equilíbrio entre conservação ambiental e desenvolvimento regional.

A conclusão do plano representa um avanço significativo para a gestão do Monaff, fortalecendo o planejamento territorial e o compromisso coletivo com a preservação do patrimônio natural.

Para a gestora da unidade, Janine Scandiani, o processo reforça a importância da construção conjunta. “O Plano de Manejo é resultado de um trabalho técnico aliado à escuta ativa da sociedade. Esse documento traduz os anseios do território e estabelece caminhos claros para garantir a conservação da unidade de forma integrada ao desenvolvimento sustentável da região”, destacou.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 99977-1012

[email protected]/ [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Linkedin: Iema

Fonte: GOVERNO ES