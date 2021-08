Moletons por até R$ 100 para ficar linda, quentinha e confortável

Divulgação Moletons para ficar quentinha e estilosa até R$ 100





Resumo Se antes o moletom era uma peça para ficar em casa, agora ele se consolida como queridinho do estilo confortável

Com a pandemia, muitas pessoas adotaram o moletom como uniforme para todas as atividades

Isso fez com que ele ganhasse diversos modelos diferentes e que estão prontos para ganhar as ruas

O moletom é uma peça que nunca saiu de moda e quase todo mundo sempre tem pelo menos um exemplar em casa. Entretanto, por muito ele foi considerado justamente isso: roupa para ficar em casa . Com a pandemia de Covid-19, onde todos precisamos ficar mais tempo no lar, o moletom se tornou quase um uniforme para trabalhar, praticar exercícios e descansar, consolidando o estilo confortável.

Hoje é possível encontrar moletons básicos e grossos, com ou sem bolsos, com tecido fino (também chamado de moletinho), estampados ou lisos, detalhes em bordados ou em tiras de ajuste de capuz – e também tem sem a touca… Ou seja, com a quantidade de opções que existem de moletom hoje, a peça é tudo, menos básica. Por isso separamos uma vitrine com alguns modelos até R$ 100 para você ficar estilosa e quentinha.





Você viu?