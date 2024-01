Moletom: a peça versátil que marcou décadas

Reprodução/T&MPersonalizados No dia 21 de janeiro, é comemorado o Dia do Moletom





No último domingo, (21),foi comemorado o Dia do Moletom , a peça de roupa que é queridinha do guarda-roupa das pessoas. Esse item tem uma grande história , que passou décadas em transformações no mudo da moda e da cultura, que hoje é considerada uma peça confortável , versátil e indespensáve l do estilo comtemporâneo.

A história do moletom:

O moletom começou a ganhar destaque entre os anos 1920 e 1926, provavelmente criado pela marca de roupas esportivas Champion. A peça surgiu para atender às necessidades funcionais dos praticantes de esportes, conservando o calor corporal e melhorando o desempenho dos atletas.

O nome “moletom” tem sua origem no francês “molleton,” que se refere a um tipo de tecido macio e felpudo utilizado na confecção desse tipo de roupa. Já, em inglês se diz “sweatshirt,” que faz referência ao suor, enfatizando sua função esportiva.

Com o tempo, o moletom foi tendo alterações nas utilidades. De acordo com Pamela Pallazzini, gerente de estilo da marca Anjuss, o cinema, com filmes como “Rocky” e “Flashdance,” contribuiu para popularizar o moletom como roupa de treino. “Além disso, na década de 60, os estudantes estadunidenses também aderiram à peça, estampando nomes de suas universidades em suas blusas. Essa cultura americana, que valoriza o conforto no dia a dia, também teve papel fundamental em sua ascensão”, diz Pamela.

O moletom na cultura hip-hop e streetwear

Na década de 1970 e 1980, o moletom se tornou popular com a ascensão do movimento hip-hop e do streetwear. A peça de roupa tornou-se uma afirmação de estilo e desejo para rappers, skatistas e surfistas. Artistas como Run-DMC ajudaram a consolidar o moletom como uma peça de moda.

O renascimento moderno do moletom

Em 2018, o streetwear experimentou uma nova fase, levando as marcas de luxo a prestar atenção no moletom. “Neste ano, começaram a surgir colaborações entre grifes de luxo e marcas referência em streetwear, como Supreme, Stussy e Fear of God , esse fenômeno impulsionou ainda mais a tendência. Marcas como Balenciaga também ajudaram a tornar o moletom um item de desejo”, afirma Pamela.

Em 2020, durante o período da pandemia o moletom se popularizou no mundo todo. Com o trabalho remoto , a peça se tornou essencial para o conforto em casa. Com flexibilização das quarentenas, ele encontrou espaço nas ruas e adotou uma abordagem mais casual em relação à vestimenta de trabalho.

“Durante a pandemia, o moletom se tornou um artigo essencial, pois as pessoas buscavam conforto e praticidade em suas roupas. Hoje, podemos pegar o moletom e usá-lo de diversas maneiras, adaptando-o às diferentes tendências, estilos e ocasiões”, explica a gerente de estilo da Anjuss.

Tendências e personalização em moletom

As tendências de moletom continuam evoluindo. Além do clássico canguru e do estilo cropped , os modelos oversize , cargo e as calças com regulador na barra estão em alta. O famoso estilo tydye , também faz grande sucesso.

O moletom também oferece personalizações. Desde recortes e bolsos até estampas full print e detalhes em chanille , as opções são praticamente infinitas. “Dá para personalizar um moletom de inúmeras maneiras, tornando-o uma peça única e cheia de personalidade”, enfatiza Pamela Pallazzini.

Ao longo da história, o moletom não perde sua essência e versatilidade e cada vez mais ele se reinventa, tonando-se uma peça essencial para a moda comtemporânea e sempre estando por dentro das tendências.

Fonte: Mulher